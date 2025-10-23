المملكة تشارك في مسابقة المهارات الخليجية 2025 بالدوحة

تشارك المملكة، ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة المهارات الوطنية (Saudi Skills)، في مسابقة المهارات الخليجية 2025 (WorldSkills GCC Doha 2025)، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2025م، بمشاركة نحو 20 متسابقًا من مختلف مناطق المملكة يمثلون مؤسسات وقطاعات التعليم والتدريب التقني والمهني.
ويشارك المتسابقون في عددٍ من المهارات التقنية والمهنية تشمل الروبوتات المتنقلة، والتمديدات الكهربائية، والتبريد والتكييف، والتصميم الجرافيكي، وتصميم مواقع الإنترنت، والهندسة الميكانيكية (CAD)، واللحام، والإلكترونيات.
وجاء ترشيح المشاركين بعد سلسلة من المنافسات الوطنية التي نظمتها الأمانة العامة لمسابقة المهارات الوطنية، أعقبتها برامج تدريبية مكثفة استمرت عدة أسابيع، بهدف رفع جاهزيتهم الفنية وتعزيز مهاراتهم التنافسية استعدادًا للمشاركة في المسابقة الخليجية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الأمانة العامة لمسابقة المهارات الوطنية لتعزيز المهارات وتنمية الكفاءات الوطنية، وتمكين الشباب السعودي من المنافسة إقليميًا ودوليًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في إعداد جيلٍ مؤهل يسهم في مسيرة التنمية الوطنية.
وتُعدّ مسابقة المهارات الخليجية من أبرز الفعاليات الإقليمية الهادفة إلى تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، وتمكين الشباب من تطوير مهاراتهم وتبادل الخبرات، وتعزيز ثقافة الإتقان والابتكار في مجالات التدريب التقني والمهني بدول مجلس التعاون الخليجي.