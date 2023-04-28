خطة فورية لإغاثة متضرري النزاع المسلح بالسودان في اجتماع مرتقب لـ"آركو"

وأوضح أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيانٍ أورده لـ"سبق"، أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت المناسب لوضع خطة عمل وخارطة طريق لتعزيز الاستجابة الإنسانية للوضع الإنساني الصعب في السودان وتأمين المساعدات الاغاثية اللازمة للمتضررين من النزاع المسلح في السودان بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني - المشاركة في الاجتماع - بحكم مسؤوليتها القيام بمهام الوكالة الرائدة لتنسيق العمل الإغاثي على أرض السودان.