خطة فورية لإغاثة متضرري النزاع المسلح بالسودان في اجتماع مرتقب لـ"آركو"

تعقد الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، اجتماع شراكة إنسانية يوم الأحد المقبل، وذلك انطلاقاً من مبدأ الشراكة فيما بينها وبقية الهيئات والمنظمات العاملة في الميدان؛ وانطلاقاً من الهم المشترك بالوضع الإنساني الصعب للشعب السوداني جراء النزاع العسكري الدائر على أرض السودان.
ويستعرض الاجتماع الوضع الإنساني المتردي، والتعرف على الاحتياجات الإنسانية ووضع خطة عمل فوري، إما بشكل مباشر أو من خلال شراكة تعاون لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة.
وأوضح أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيانٍ أورده لـ"سبق"، أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت المناسب لوضع خطة عمل وخارطة طريق لتعزيز الاستجابة الإنسانية للوضع الإنساني الصعب في السودان وتأمين المساعدات الاغاثية اللازمة للمتضررين من النزاع المسلح في السودان بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني - المشاركة في الاجتماع - بحكم مسؤوليتها القيام بمهام الوكالة الرائدة لتنسيق العمل الإغاثي على أرض السودان.
ووجه "التويجري" الدعوة لعدد من الهيئات والمنظمات العاملة في ميدان الإنسانية للمشاركة في هذا الاجتماع لبحث الآلية المناسبة لمضاعفة وتنسيق الجهود لتعزيز الاستجابة الإنسانية مع المتضررين من النزاع المسلح والذين تتفاقم أوضاعهم الإنسانية مع استمرار النزاع المسلح.
وقال: اضطرت معظم المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد لتعليق أنشطتها بعد أن وقفت عاجزة عن إغاثة المتضررين بسبب استمرار إطلاق النار؛ مناشداً الأطراف المتنازعة إيجاد ممرات آمنة لتحرك سيارات الإسعاف والطواقم الطبية لإفساح المجال لتقديم الخدمة الطبية للمصابين والمرضى.