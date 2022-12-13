"الصحة": إجراء أول عمليتين بموجات الراديو في نجران

وذكرت أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة اتضح وجود ظفائر كهربائية خلقية زائدة في القلب مقاومه للعلاج الدوائي، وبفضلٍ من الله نجح الفريق الطبي في العلاج باستخدام أحدث أجهزة كهروفسيولوجيا القلب ثلاثية الأبعاد، والكي باستخدام موجات الراديو في إجراء يعد الأول من نوعه في المنطقة، وخروجهما من المستشفى بعد تلقى الرعاية الصحية اللازمة في أقسام التنويم، وهما في صحة جيدة.