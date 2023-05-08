"قرية الأنمي" بمنطقة "السيتي ووك" تستقطب زوار فعاليات جدة 2023

وتتميز القرية بتصميم فريد لمسرح في الهواء الطلق مستوحى من مروحة الورق اليابانية يتوسط القرية، وتقام على خشبته مجموعة من الفعاليات المصاحبة، مع وجود العديد من التماثيل والرسومات لشخصيات الأنمي بكل مقوماتها وعناصرها، وكذلك تقديم باقة من التجارب المستمدة من عالم الأنمي والثقافة اليابانية، وكل ما يتعلق بالرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة عبر عدد من ورش العمل المتنوعة ورسم الأنمي في Manga Library وورشة عمل الخط الياباني داخل القرية.