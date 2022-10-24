رصد 128 إعلانًا مخالفًا لـ94 فردًا مارسوا الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص

وبلغ عدد المخالفات المرصودة منذ دخول ترخيص موثوق حيز التنفيذ 460 إعلانًا مخالفًا ارتكبها 335 فردًا معلنًا، وأكدت الهيئة رصدها المستمر لمنصات التواصل لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية؛ حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة.