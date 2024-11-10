"الجمارك": التقديم المسبق لبيان الترانزيت الجوي إلزامي بدءًا من 13 نوفمبر

وتشمل خطوات الاستفادة من الخدمة: الدخول إلى منصة "فسح" بحساب المخلص الجمركي، ثم الضغط على "بيان العبور"، ثم "إنشاء بيان العبور"، وتعبئة البيانات التالية (منفذ الدخول والخروج والدولة النهائية، واسم المفوض، ومناطق الترانزيت، ونوع الحمولة)، ثم إرفاق الملفات المطلوبة (الفاتورة والبوليصة)، ثم الضغط على "حفظ واستمرار"، وإدخال معلومات السائقين والمركبات (جنسية اللوحة، واسم اللوحة، ورقم الهيكل، واسم السائق، ونوع الهوية، ورقم الهوية)، وإدخال معلومات المانيفست، والشحنة، والبوليصة.