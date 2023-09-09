آثار تاريخية وأحياء نادرة وطبيعة ساحرة.. ضمد "أرض السياحة وآفاق الاستثمارات"

ولدى المحافظة سوق أسبوعي يقام يوم الاثنين من كل أسبوع، وهو ركيزة مهمة في تنمية وتنشيط السياحة بالمحافظة، وظاهرة اقتصادية متميزة تُبرز حياة وعادات وتقاليد أهالي منطقة جازان؛ حيث يجتمع الباعة من مختلف محافظات منطقة جازان، اعتبارًا من مساء يوم الأحد، لبيع بضائعهم المتنوعة من مواش، وأسماك، وبضائع شعبية قديمة، ومنتوجات السمن البلدي، والعسل، والموز، والبن الخولاني، والقشر، والهيل، والزنجبيل، والبهارات، وأنواع التمور، والحلويات المحلية بمذاقها الخاص، والنباتات العطرية من الفل، والكادي، والبعيثران، والشيح، كما يَعرض الباعة أنواعًا مختلفة من الحمام، والدجاج، والحجل، والتي تجد رواجًا لدى هواة الطيور سواء من داخل المنطقة أو خارجها.