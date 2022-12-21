"نيوليب" تُوَقّع عقد رعاية الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي

وأضاف أنه تم اختيار النادي الأهلي الذي يعد من الركائز الأساسية للرياضة السعودية، ولما يمتلكه من قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى المملكة والخليج والوطن العربي؛ مؤكدًا أن هذه الشراكة من شأنها تمكين وتطوير الرياضة في المملكة العربية السعودية.