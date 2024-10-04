"برّ الرياض" تحتفي باليوم الوطني الـ94 وتكرّم الداعمين بحضور القيادات والمدعوين

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، لتتوالى فقرات الحفل بكلمة الجمعية رُفع فيها التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني 94 للمملكة.