"برّ الرياض" تحتفي باليوم الوطني الـ94 وتكرّم الداعمين بحضور القيادات والمدعوين

أقامت جمعيةُ البر بالرياض احتفالًا بذكرى اليوم الوطني 94، وذلك بحضور القيادات ومنسوبي الجمعية، وعدد من المدعوين وضيوف الحفل.
بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، لتتوالى فقرات الحفل بكلمة الجمعية رُفع فيها التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني 94 للمملكة.
بعدها تابع الحضورُ فيلمًا مرئيًّا أنتجتْه الجمعية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، ثم دعا مقدمُ الحفل مهند بن عبدالله اليحيى، الضيوفَ الداعمين للحفل للصعود للمنصة لاستلام دروع التكريم؛ لرعايتهم حفل الجمعية، ثم اختتمت فقرات الحفل بالمشاركة الشعبية للعرضة السعودية التي شارك فيها الحضور.