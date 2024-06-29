الرئيس السوري يثمن جهود "آركو" في خدمة العمل الإنساني العربي

وقد أعرب الرئيس السوري، عن ترحيبه بانعقاد اجتماع الهيئة العامة في دمشق، وما اتخذته من قرارات تخدم العمل الإنساني في الوطن العربي الذي تعاني العديد من بلدانه كوارث طبيعية وغير طبيعية.