الرئيس السوري يثمن جهود "آركو" في خدمة العمل الإنساني العربي

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أمين عام الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، ووفد من قيادات الهيئة في الوطن العربي.
جاء ذلك في أعقاب انتهاء أعمال الدورة 48 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، التي انعقدت في دمشق للفترة 26-27 يونيو الجاري.
وقد أعرب الرئيس السوري، عن ترحيبه بانعقاد اجتماع الهيئة العامة في دمشق، وما اتخذته من قرارات تخدم العمل الإنساني في الوطن العربي الذي تعاني العديد من بلدانه كوارث طبيعية وغير طبيعية.
وثمن بشار الأسد، الجهد الكبير الذي يقدمه الهلال الأحمر والصليب الأحمر لخدمة ضحايا تلك الكوارث، وهو جهد مقدر لمساندته القيمة للجهد الحكومي.
وأشار الرئيس "بشار" إلى الوضع الإنساني المتردي للشعب السوري، الناتج عن فرض الحصار على سوريا لإثني عشر عامًا.
من جانبه عبر أمين عام "آركو"، عن شكره وأعضاء المنظمة للحكومة السورية؛ لمنح التسهيلات اللازمة لعقد الاجتماع، وتهيئة أفضل الظروف له، لاستكمال جلساته، وصولاً إلى نتائج تعزز خدمة العمل الإنساني وتعزيز العمل العربي المشترك.