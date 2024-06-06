"الحارثي": "جامعة الدفاع الوطني" ستكون بيت خبرة عسكرية عالي المستوى بالشرق الأوسط

نوه الكاتب الأكاديمي الدكتور زايد الحارثي بإنشاء جامعة الدفاع الوطني مبرزاً دورها وأهميتها، واصفاً إياها بأنها "مفخرة لكل سعودي وعربي".
وتفصيلاً أوضح "الحارثي" أن المملكة يوماً بعد آخر بفضل الله ثم بفضل قيادتها الحكيمة، تبني وتشيد صرحاً إضافياً للكيان العظيم المملكة العربية السعودية في شتى مجالات الحياة على أسس راسخة ومتينة تطور وتنور وتحمي، وتصون الأركان الراسخة لرفعة وتقدم المملكة.
وتابع في حديثه لـ"سبق" : "يضاف لتلك المنجزات العظيمة التي أرسى دعائمها مؤسس هذا الكيان العظيم عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، إنشاء جامعة الدفاع الوطني والتي دشنها الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع -حفظه الله- يوم الاثنين الموافق 4/6/2024 بدعم وتوجيه ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد راعي ورائد وعراب الرؤية المسددة".
وتساءل قائلاً: "فماذا تعني الجامعة لمسيرة العلم والتعليم العالي العسكري في المملكة؟ وما مستقبل إنشاء مثل هذه الجامعة؟".
وأضاف: "هذه الجامعة هي تتويج وثمرة لغرس تم بناؤه قبل حوالي سبعة عقود من التعليم العسكري نقطة انطلاقتها من كلية القيادة والأركان، والتي تخرج منها مئات الضباط من المملكة، ومن دول الخليج وبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة مسلحين بأعلى المستويات العلمية والمعرفية والمهارية في المجال العسكري مخرجاتها تمنح الدرجات التي يتشرف بها كل من حملها ويحملها تضاف للرتبة التي يحملها صاحبها شارة، وتسمى "ركن" يتميز من يتسمى بها بالتدريب العسكري العالي والخبرة البحثية العالية في المجال وخاصة بدرجات الماجستير التي تأتي تتويجاً لبرامج معدة إعداداً بأعلى المواصفات والمعايير العلمية العالمية".
وأضاف الأكاديمي الحارثي : "من الطبيعي أن يتولد من هذه الكلية هذه المواصفات تطويراً يتناسب ومعطيات العلم ورؤية المملكة المباركة في المستقبل الواعد المنير، وهو ما تم تدشينه بالأمس تحت اسم "جامعة الدفاع الوطني"، وهي بهذا الاسم وبالمسمى والمحتوى تعتبر الوحيدة والمتفردة في العالم العربي وربما في العالم الإسلامي في نوعية وجوده بناء برامجها ومن القلائل جداً على مستوى العالم.
وأشار بأنها تحاكي وتشابه جامعة الدفاع الوطني الأمريكية (National Defense University (NDU والتي تقع في العاصمة الأمريكية واشنطن والتي أسست عام 1976م أي قبل حوالي 50 عاماً والتي تهدف إلى توفير التدريب والتعلم عالي المستوى لمنتسبي الجامعة إضافة إلى تطوير إستراتيجية الأمن القومي في الولايات المتحدة.
"ولذلك - والحديث للدكتور الحارثي - فإن جامعتنا جامعة الدفاع الوطني التي تم تأسيسها مفخرة لكل سعودي بل لكل عربي بما تضمنته من رؤية وأهداف وبرامج تضاهي أعلى أنظمة الجهات القليلة المناظرة لأنها قامت على أفضل وبآخر ما تم التوصل إليه في بناء البرامج العسكرية العليا ونواتج البحث العلمي والتطور التقني".
واختتم الأكاديمي الحارثي حديثه لـ"سبق" بالتأكيد على أهمية ودور الجامعة بقوله : "في يقيني أنها ستكون بيت خبرة عسكرية عالي المستوى في الشرق الأوسط على الأقل للمعرفة والعلم والمهارة الأمنية والإستراتيجية العسكرية، فهنيئاً لنا نحن السعوديين بما تم إنجازه وهنيئاً لنا بقيادتنا الحكيمة التي تحرص على رفعة الوطن وأمنه وحمايته وتقدمه حتى أصبحت نموذجاً في القيادة والريادة".