"الحارثي": "جامعة الدفاع الوطني" ستكون بيت خبرة عسكرية عالي المستوى بالشرق الأوسط

وأضاف: "هذه الجامعة هي تتويج وثمرة لغرس تم بناؤه قبل حوالي سبعة عقود من التعليم العسكري نقطة انطلاقتها من كلية القيادة والأركان، والتي تخرج منها مئات الضباط من المملكة، ومن دول الخليج وبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة مسلحين بأعلى المستويات العلمية والمعرفية والمهارية في المجال العسكري مخرجاتها تمنح الدرجات التي يتشرف بها كل من حملها ويحملها تضاف للرتبة التي يحملها صاحبها شارة، وتسمى "ركن" يتميز من يتسمى بها بالتدريب العسكري العالي والخبرة البحثية العالية في المجال وخاصة بدرجات الماجستير التي تأتي تتويجاً لبرامج معدة إعداداً بأعلى المواصفات والمعايير العلمية العالمية".