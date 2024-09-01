"الزعاق": في سبتمبر تبدأ درجات الحرارة بالانكماش التدريجي تباعاً وتزداد فرص هطول الأمطار

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن شهر سبتمبر هو الشهر التاسع من شهور السنة الميلادية، وأحد الأشهر الأربعة التي تتكوّن من 30 يوماً.
وأضاف "الزعاق"؛ أن كلمة سبتمبر مأخوذة من اللفظة الرومانية "سبتم" التي تعني الشهر السابع، فهو الشهر السابع من شهور السنة الرومانية القديمة؛ وبعد إضافة شهرَي يناير وفبراير أصبح التاسع، ومازال التقويم الروماني القديم يُستخدم في إثيوبيا الآن، ويُسمى بالعراق وبلاد الشام "أيلول".
وأكمل، في أيلول تبدأ درجات الحرارة بالانكماش التدريجي تباعاً مع مرور الأيام، والعامة في الشام يقولون "في أيلول الصيف يزول".
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه خلال هذا الشهر تزداد فرص هطول الأمطار على سلطنة عُمان والإمارات واليمن وجنوب السعودية وشمال العراق وجميع بلاد الشام.