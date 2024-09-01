"الزعاق": في سبتمبر تبدأ درجات الحرارة بالانكماش التدريجي تباعاً وتزداد فرص هطول الأمطار

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن شهر سبتمبر هو الشهر التاسع من شهور السنة الميلادية، وأحد الأشهر الأربعة التي تتكوّن من 30 يوماً.