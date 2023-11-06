"مركز إدارة الأزمات بمكة" يدعو إلى متابعة ما تصدره "الأرصاد" قبل التنقل

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة الجميع إلى متابعة الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة.
وشدد المركز على أهمية متابعة ما يصدر عن المركز الوطني للأرصاد، وذلك قبل التنقل داخل المحافظات وخارجها.
وفي وقت سابق اليوم دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته عقب تقارير تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان وجدة وبحرة ورابغ وخليص.
وبين الدفاع المدني أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار على تلك المحافظات اعتباراً من اليوم الاثنين إلى غدٍ الثلاثاء.