"تعليم جازان" تفوز بجائزة "حمدان - الألكسو" للبحث التربوي المتميز

وأكّد مدير تعليم جازان ملهي بن حسن عقدي، أن فوز المشرفة مريم عطيف بالجائزة إنجاز جاء بفضل الله تعالى، ثم دعم القيادة الرشيدة، أيدها الله، لقطاع التعليم والمنتمين له، وأيضًا بحرص وزارة التعليم، على تشجيع منسوبيها والرفع من قدراتهم المختلفة، وما يمتلكه منسوبو ومنسوبات تعليم جازان من مهارات وقدرات وخبرات في مختلف المجالات العلمية والتربوية.