"تعليم جازان" تفوز بجائزة "حمدان - الألكسو" للبحث التربوي المتميز

فازت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الخميس، بجائزة "حمدان - الألكسو" للبحث التربوي المتميز في دورتها الخامسة والعشرين للعام 2022م.
وأعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز؛ نتائج المتنافسين على جائزة البحث التربوي.
وفازت المشرفة التربوية مريم يحيى عطيف من "تعليم جازان" بالجائزة، عن بحثها "الوعي بالأمن السيبراني وعلاقته بالتحول الرقمي لدى مشرفي ومشرفات إدارة التعليم بمنطقة جازان"، ضمن منافسة شملت 72 بحثًا مشاركًا من 13 دولة على مستوى الوطن العربي.
وأكّد مدير تعليم جازان ملهي بن حسن عقدي، أن فوز المشرفة مريم عطيف بالجائزة إنجاز جاء بفضل الله تعالى، ثم دعم القيادة الرشيدة، أيدها الله، لقطاع التعليم والمنتمين له، وأيضًا بحرص وزارة التعليم، على تشجيع منسوبيها والرفع من قدراتهم المختلفة، وما يمتلكه منسوبو ومنسوبات تعليم جازان من مهارات وقدرات وخبرات في مختلف المجالات العلمية والتربوية.
وقدم "ملهي" التهنئة بهذا الإنجاز الوطني لأمير منطقة جازان، ولنائبه؛ لدعمهما غير المحدود لقطاع التعليم ومنسوبيه في المنطقة.
كما هنأ وزير التعليم ونائبه، وللفائزة بالجائزة وأسرتها، متمنيًا أن يسهم البحث في إثراء المكتبة التربوية بالمملكة، وتطوير الخطط التعليمية، بما يعود بالنفع على المستويات التحصيلية للطلاب والطالبات.