"التعليم" تُلزم المدارس الأهلية بعدم حجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم لعدم سداد الرسوم‎

وأضافت "التعليم": نظراً لكون العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والعالمية وولي أمر الطالب من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين، ولما تقتضيه المصلحة التعليمية؛ تم إصدار هذا القرار، ويُعمل به منذ تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يتعارض معه من تنظيمات وتعاميم بهذا الشأن، ويُبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه وأصله لوكالة التعليم العام الأهلي.