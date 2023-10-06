منع عدد من أصحاب الاحتياجات الخاصة من دخول ملعب الجوهرة

وتابع: "لم نجد ما ذُكِر بخصوص التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن البطاقة الخاصة بذوي الإعاقة والصادرة من وزارة العمل والموارد الاجتماعية، تمكننا من دخول الملعب بالبطاقة، ولكن رفض المسؤولون، وطالبونا بدخول الموقع للحصول على التذاكر، مما أسهم في زيادة معاناتا وحرماننا من الترفيه ومشاهدة المباراة".