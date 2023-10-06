منع عدد من أصحاب الاحتياجات الخاصة من دخول ملعب الجوهرة

فوجئ عدد من أصحاب الاحتياجات الخاصة والإعاقة بمنعهم من الدخول إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة"، وذلك بحجة صدور قرار تنظيمي جديد يتطلب حصولهم على تذاكر مخصصة من موقع الاتحاد السعودي (مكاني).
وقال هاني قفاص لـ"سبق": "تفاجأنا أثناء وصولنا لملعب الجوهرة لحضور المباراة اليوم، بمنعنا من الدخول، وما زلنا نقف خارج البوابات ولم يُسمح لنا بالدخول".
وأضاف: "رفض مسؤولو البوابة دخول المواقع المخصصة لنا في الملعب؛ بحجة وجود تنظيمات وقرارات جديدة تتعلق بضرورة حصول ذوي الإعاقة على تذكرة من الموقع المخصص لبيع التذاكر الإلكترونية، وأن هذا القرار صادر منذ ثلاثة أيام، ويزعمون أنه متداول عبر موقعي الناديين الرسميين".
وتابع: "لم نجد ما ذُكِر بخصوص التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن البطاقة الخاصة بذوي الإعاقة والصادرة من وزارة العمل والموارد الاجتماعية، تمكننا من دخول الملعب بالبطاقة، ولكن رفض المسؤولون، وطالبونا بدخول الموقع للحصول على التذاكر، مما أسهم في زيادة معاناتا وحرماننا من الترفيه ومشاهدة المباراة".
وأردف: "يوم الثلاثاء الماضي، كنت في مركز التأهيل الشامل في حي الزاهر، وطلبت إصدار بطاقة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأفادوني بإمكانية استخدام البطاقة السابقة ذات الشعارات الجديدة الرسمية من دخول الأماكن العامة والترفيهية مجاناً".
وتداول مغردون مقاطع فيديو لعدد من أصحاب الاحتياجات الخاصة وهم يقفون خارج أبواب الملعب.