استعداداً لرمضان والعمرة.. "التجارة" تنفّذ 4953 زيارة تفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع

وتكثّف الفرق الرقابية لـ "التجارة" جولاتها على الطرق المؤدية إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة خلال موسم العمرة لمتابعة مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومحال إطارات وزيوت السيارات، كما تتحقّق من صحة العروض والتخفيضات، وجودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.