محليات

استعداداً لرمضان والعمرة.. "التجارة" تنفّذ 4953 زيارة تفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع

للتحقّق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة ومتابعة مخزون المواد الغذائية والتموينية الأساسية
استعداداً لرمضان والعمرة.. "التجارة" تنفّذ 4953 زيارة تفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع

نفّذت وزارة التجارة 4953 زيارة تفتيشية خلال شهر على المحال التجارية وأسواق الجملة والمستودعات، وأسواق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتتابع الوزارة توافر مخزون المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقّق احتياجات المستهلكين، وتأمين أي زيادة مطلوبة عبر الموردين، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات أو مؤثرات على حركة العرض والطلب.

وتكثّف الفرق الرقابية لـ "التجارة" جولاتها على الطرق المؤدية إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة خلال موسم العمرة لمتابعة مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومحال إطارات وزيوت السيارات، كما تتحقّق من صحة العروض والتخفيضات، وجودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وزارة التجارة
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