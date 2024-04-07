مواقع لإجابة السائلين وتجربة عامرة.. جهود مكثفة لإثراء "ليلة ختم القرآن" بالحرمين

استعدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، لليلة ختم القرآن الكريم "ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان" بتكثيف مواقع إجابة السائلين، وتزويدها بمترجمين بلغات متعددة، وزيادة الكتيبات الدينية والإرشادية باللغات المتعددة، لتغطي جنسيات القاصدين ولغاتهم المختلفة، وتثري تجربتهم الدينية، وتعزز من اقتدائهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنهج الوسط المعتدل، في العبادات والفكر المعتدل والسلوك الوسطي؛ لإثراء تجربة المصلين والمعتمرين والقاصدين، المتوقع توافدهم بالملايين، وتهيئة البيئة التعبدية، المحفوفة بالخشوع والسكينة.