مواقع لإجابة السائلين وتجربة عامرة.. جهود مكثفة لإثراء "ليلة ختم القرآن" بالحرمين

استعدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، لليلة ختم القرآن الكريم "ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان" بتكثيف مواقع إجابة السائلين، وتزويدها بمترجمين بلغات متعددة، وزيادة الكتيبات الدينية والإرشادية باللغات المتعددة، لتغطي جنسيات القاصدين ولغاتهم المختلفة، وتثري تجربتهم الدينية، وتعزز من اقتدائهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنهج الوسط المعتدل، في العبادات والفكر المعتدل والسلوك الوسطي؛ لإثراء تجربة المصلين والمعتمرين والقاصدين، المتوقع توافدهم بالملايين، وتهيئة البيئة التعبدية، المحفوفة بالخشوع والسكينة.
وأعدت "شؤون الحرمين" مسارات دينية إثرائية إرشادية متعددة خلال ما تبقى من أيام شهر رمضان المبارك، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم بعدة لغات خدمة لقاصديهما وتعزيز التعاون والتناغم والتكامل مع شركاء النجاح من الجهات العاملة بالحرمين الشريفين لإنجاح الموسم الرمضاني الديني.