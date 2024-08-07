"الإرشاد الزراعي" يوجّه تنبيهات وتحذيرات للمزارعين حول الطقس في عدة مناطق

أصدر حساب "الإرشاد الزراعي"، عبر منصة "إكس"، تنبيهات وتحذيرات حالة الطقس للمزارعين في عدد من مناطق المملكة مصحوبة ببعض النصائح الإرشادية الواجب اتباعها داخل المزارع لخدمة المحاصيل الزراعية أثناء هذه الأجواء.
وشملت النصائح فيما يتعلق بالرياض: "زيادة معدلات الري على أن يكون الري في الصباح الباكر أو في المساء، تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، مكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي إذا لزم إذا كانت الظروف الجوية مناسبة لذلك.
وفيما يتعلق بمنطقة عسير، تضمنت النصائح "حصاد الثمار الجاهزة وتجهيز الأرض للموسم الجديد وتقنين الري ومكافحة الآفات، ومتابعة حالة الطقس حتى استقراره.
وبخصوص منطقة جازان، اشتملت النصائح على "تقنين الري ومكافحة الآفات وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للزراعة وضرورة متابعة حالة الطقس".
وتضمنت النصائح بخصوص منطقة نجران "تقنين الري ومكافحة الآفات وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للزراعة وضرورة متابعة حالة الطقس".
وبشأن منطقة الباحة، نصح "الإرشاد الزراعي" بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في كل الأعمال الزراعية، وجمع الثمار الجاهزة من الخضراوات وضرورة متابعة حالة الطقس".
أما فيما يتعلق بمنطقة مكة المكرمة، فيجب تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتقنين الري ومكافحة الآفات في الأوقات المناسبة إذا لزم.
وبخصوص منطقة المدينة المنورة تضمنت النصائح "تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتقنين الري ومكافحة الآفات وحصاد "خراف" الرطب".
وبشأن منطقة الجوف شملت النصائح "إزالة الأفرع المتزاحمة والمتشابكة والسرطانات غير المرغوب في بقائها على أشجار الحمضيات، وتقليل الري لأشجار العنب التي بدأت ثمارها الدخول في طور النضج، أما الأشجار التي تم جمع محصولها فتروى تبعًا للحاجة، والاستمرار في جني ثمار بعض أنواع الفاكهة مثل التين والخوخ والعنب والبرشومي".