"الإرشاد الزراعي" يوجّه تنبيهات وتحذيرات للمزارعين حول الطقس في عدة مناطق

وبشأن منطقة الجوف شملت النصائح "إزالة الأفرع المتزاحمة والمتشابكة والسرطانات غير المرغوب في بقائها على أشجار الحمضيات، وتقليل الري لأشجار العنب التي بدأت ثمارها الدخول في طور النضج، أما الأشجار التي تم جمع محصولها فتروى تبعًا للحاجة، والاستمرار في جني ثمار بعض أنواع الفاكهة مثل التين والخوخ والعنب والبرشومي".