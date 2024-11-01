مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنقذ مسناً مصاباً بجلطة قلبية حادة

وتابع: بناءً على التخطيط المرسل من الموقع، تبين أنه يعاني من جلطة حادة في القلب، وعلى الفور تم تفعيل كود الجلطات في المستشفى، وعند وصوله كان باستقباله فريق طبي متخصص من استشاريي القلب والعناية المركزة، وبعد عمل الإسعافات والفحوصات الأولية، تم إعطاؤه الأدوية اللازمة وتوصيله بأجهزة التنفس الاصطناعي، وتحويله مباشرة إلى وحدة القسطرة القلبية المعدة مسبقاً.