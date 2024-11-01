مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنقذ مسناً مصاباً بجلطة قلبية حادة

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، إجراء عملية طارئة لإنقاذ مراجع يبلغ من العمر 65 عاماً، تعرض لجلطة قلبية حادة، أدّت لفشل في عضلة القلب والشعور بآلام صدرية شديدة.
ذكر ذلك الدكتور المعتصم بالله طرابلسي استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية والهيكلية، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد الأمريكي، والذي أضاف أن المريض أسعف لقسم الطوارئ بالمستشفى في وقت متأخر من الليل عبر الهلال الأحمر.
وتابع: بناءً على التخطيط المرسل من الموقع، تبين أنه يعاني من جلطة حادة في القلب، وعلى الفور تم تفعيل كود الجلطات في المستشفى، وعند وصوله كان باستقباله فريق طبي متخصص من استشاريي القلب والعناية المركزة، وبعد عمل الإسعافات والفحوصات الأولية، تم إعطاؤه الأدوية اللازمة وتوصيله بأجهزة التنفس الاصطناعي، وتحويله مباشرة إلى وحدة القسطرة القلبية المعدة مسبقاً.
وعن العملية، قال رئيس الفريق المعالج: إنه تم عمل فتح لكل الشرايين المسدودة بنجاح، وتأمين مرور الدم إلى القلب بشكل طبيعي، خلال وقت قياسي لم يتجاوز 60 دقيقة فقط من لحظة وصوله للطوارئ، نُقِل بعدها المريض إلى العناية المركزة (I.C.U) ، ووُضع تحت الملاحظة على مدار الساعة، وقد أشارت الفحوصات الأولية إلى تحسن مؤشراته الحيوية واستقرار حالته الصحية.
وفي الختام، أكد الدكتور المعتصم بالله طرابلسي، نجاح جهود الفريق الطبي في إنقاذ المريض في وقت قياسي، موضحاً أن العملية كانت دقيقة جداً لكبر حجم الانسدادات الشريانية، مفيداً بأن المراجع خرج من المستشفى بعد 3 أيام، وهو بصحة جيدة وعاد ليمارس حياته بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب، يضم طوارئ قلبية بتجهيزات متقدمة، ويقوم عليه كفاءات طبية حاصلة على أعلى الشهادات العلمية، وبه غرف إنعاش، وغرف عمليات متكاملة، وهو ما يُمكّن الفرق الطبية من التعامل مع جميع الإصابات والحوادث، وإجراء العمليات الجراحية في نفس المكان، إضافة إلى وجود أحدث أجهزة رصد العلامات الحيوية، وأجهزة الإنعاش القلبي، والتنفس الاصطناعي، والتصوير الإشعاعي لإجراء كل الفحوصات التشخيصية.