"أمانة الجوف" تبدأ أعمال تطوير امتداد طريق الملك عبدالعزيز بسكاكا

وكشف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عن بدء تنفيذ مشروع تطوير امتداد طريق الملك عبدالعزيز بمدينة سكاكا، مضيفاً أن أعمال التطوير في هذه المرحلة تمتد من ميدان الساعة إلى ميدان المغازل، وتشمل سفلتة قرابة 45 ألف م2، إضافة إلى شبكات الإنارة وتركيب 199 عموداً.