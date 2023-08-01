"أمانة الجوف" تبدأ أعمال تطوير امتداد طريق الملك عبدالعزيز بسكاكا

تواصلت جهود أمانة الجوف وخططها المستمرة لتطوير المحاور الرئيسة والشوارع في أحياء ومدن المنطقة ومحافظاتها، لتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن ورفع مستوى جودة حياة الأهالي.
وكشف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عن بدء تنفيذ مشروع تطوير امتداد طريق الملك عبدالعزيز بمدينة سكاكا، مضيفاً أن أعمال التطوير في هذه المرحلة تمتد من ميدان الساعة إلى ميدان المغازل، وتشمل سفلتة قرابة 45 ألف م2، إضافة إلى شبكات الإنارة وتركيب 199 عموداً.
وبيّن الشرعان، أن المشروع يتضمن زراعة 220 شجرة، وإنشاء ممر دراجات بطول 2450 متراً، ومسار للمشي بطول 4244 متراً، للإسهام في زيادة نسبة ممارسة الرياضة، وتعزيز نمط الحياة الصحية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.