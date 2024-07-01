"العجمي": القضاء على الفساد هدفٌ أسمى تسعى إليه دولتنا لتحقيق التنمية والازدهار

وأوضح أن الأموال التي كانت تُصرف في غير مكانها كانت تعيق التقدم والتنمية، والقضاء على الفساد يعني أن هذه الموارد ستُوجَّه الآن لتحقيق أهداف نبيلة، مثل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.