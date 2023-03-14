كشريك مؤسس.. "استثمر في السعودية" تعزز شراكتها في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

وتهدف الشراكة إلى تعزيز الهوية الاستثمارية للمملكة في المناسبات الاستثنائية العالمية ومنها سباقات السيارات، كما تسلط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة لأحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، وتؤكد الشراكة على التزام المملكة بتعزيز فرص الاستثمار الواعدة في قطاع الرياضة.