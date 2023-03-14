كشريك مؤسس.. "استثمر في السعودية" تعزز شراكتها في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

تعتزم "استثمر في السعودية" -الهوية الوطنية للاستثمار في المملكة-، إطلاق وتعزيز شراكتها في سباق الفورمولا 1 الذي يقام للمرة الثالثة على التوالي تحت مسمى سباق الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في المملكة على حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز الهوية الاستثمارية للمملكة في المناسبات الاستثنائية العالمية ومنها سباقات السيارات، كما تسلط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة لأحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، وتؤكد الشراكة على التزام المملكة بتعزيز فرص الاستثمار الواعدة في قطاع الرياضة.
وتمكّن الشراكة دعم المناسبات والأحداث الرياضية العالمية في المملكة، بما يعكس مكانة المملكة على خارطة الأحداث الرياضية على المسرح العالمي.
يذكر أن وزارة الاستثمار ومن خلال منصة "استثمر في السعودية" تعمل على إبراز الفرص الاستثمارية في المملكة، وتتيح للمستثمرين فرصة التعرف على الفرص الواعدة للقطاعات والمزايا والحوافز التي تقدمها وزارة الاستثمار للمستثمرين.