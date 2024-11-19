يتميّز بترميز عالمي موحّد.. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يُطلق "الخط الجليل" الحاسوبي

أطلق مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، خطاً حاسوبياً بعنوان "الخط الجليل" بنسختيه المنقّط وغير المنقّط على موقع مجموعة الخطوط الحاسوبية؛ وذلك بهدف تسخير التقنية لخدمة الأعمال والمهام المنوطة بالمجمع.
ويتميّز الخط بترميز عالمي موحّد "يونيكود"، وهو خطٌ حاسوبي يمكّن البيانات من الانتقال عبر الأنظمة والأجهزة المختلفة دون خللٍ أو تشويهٍ في الحروف، ووفق متطلبات قواعد الرسم، وبما يتوافق مع الاحتياجات الخاصّة بالنص بالعربي.
تأتي هذه التحديثات، ضمن جهود المجمع في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتطوير البرمجيات الإسلامية في هذا المجال.