يتميّز بترميز عالمي موحّد.. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يُطلق "الخط الجليل" الحاسوبي

ويتميّز الخط بترميز عالمي موحّد "يونيكود"، وهو خطٌ حاسوبي يمكّن البيانات من الانتقال عبر الأنظمة والأجهزة المختلفة دون خللٍ أو تشويهٍ في الحروف، ووفق متطلبات قواعد الرسم، وبما يتوافق مع الاحتياجات الخاصّة بالنص بالعربي.