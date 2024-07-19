الجهات الحساسة آمنة.. خبير يكشف لماذا لم تتأثر السعودية بـ"الأزمة الإلكترونية العالمية"

قال الخبير التقني والرئيس التنفيذي لشركة CQR ناصر الدوسري، إن الأزمة العالمية الإلكترونية الحالية حدثت بسبب أن أشهر الشركات وأعلاها قيمة سوقية في مجال الأمن السيبراني شركة crowdstrike أرسلت تحديثًا لبرنامج الحماية الخاص بهم Crowdstrike falcon سبب مشاكل تقنية في أنظمه الويندوز مما أدى إلى تعطيلها.
وقال "الدوسري" في تصريح لـ"سبق": "ولله الحمد، المملكة لم تتاثر بهذا الخلل بسبب التشريعات المصدرة من هيئة الأمن السيبراني، التي تمنع التحكم أو إرسال المعلومات إلى خارج المملكة، وهي الطريقة التي يعمل بها crowdstrike falcon مما جعل الجهات الحكومية والجهات المالية والجهات الحساسة الأخرى آمنة كونها لم تستخدم برنامج crowdstrike falcon".
وأوضح أنه خلال أول ساعة وجد الخبراء التقنيون حول العالم الحل للعطل التقني وبدء تطبيق الحلول بشكل آلي ودفع التحديثات إلى الأنظمة.