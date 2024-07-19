الجهات الحساسة آمنة.. خبير يكشف لماذا لم تتأثر السعودية بـ"الأزمة الإلكترونية العالمية"

وقال "الدوسري" في تصريح لـ"سبق": "ولله الحمد، المملكة لم تتاثر بهذا الخلل بسبب التشريعات المصدرة من هيئة الأمن السيبراني، التي تمنع التحكم أو إرسال المعلومات إلى خارج المملكة، وهي الطريقة التي يعمل بها crowdstrike falcon مما جعل الجهات الحكومية والجهات المالية والجهات الحساسة الأخرى آمنة كونها لم تستخدم برنامج crowdstrike falcon".