مدير التخطيط بـ"الموارد البشرية": رفع مهارات الإعلاميين يجب أن يتواكب مع المعايير الوظيفية

وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالملك الشلهوب، أنه من الضروري اكتساب الإعلامي للكثير من المهارات كالتصوير، والإعداد، والكتابة، والتصميم، ومهارة التعامل مع المحتوى الرقمي، حتى يكون فعالاً في سوق العمل ليقدم محتوى جيداً، مؤكداً أهمية رغبة الإعلامي في تطوير نفسه في هذه المهارات المكتسبة.