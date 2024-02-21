مدير التخطيط بـ"الموارد البشرية": رفع مهارات الإعلاميين يجب أن يتواكب مع المعايير الوظيفية

شهدت الجلسة الحوارية التي عُقدت اليوم، ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، تحت عنوان "المهارات الإعلامية بين الشغف والمهنية"، التي أدارها المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية محمد الرزقي، التأكيد على أهمية صقل مهارات الطالب الجامعي لاستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة.
وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالملك الشلهوب، أنه من الضروري اكتساب الإعلامي للكثير من المهارات كالتصوير، والإعداد، والكتابة، والتصميم، ومهارة التعامل مع المحتوى الرقمي، حتى يكون فعالاً في سوق العمل ليقدم محتوى جيداً، مؤكداً أهمية رغبة الإعلامي في تطوير نفسه في هذه المهارات المكتسبة.
وأشار إلى أن إدارة الخطط الإعلامية في كليات الإعلام تواجه صعوبة في مواكبة التقنيات الحديثة، مما يؤثر في الكثير من البرامج الأكاديمية، مبيناً أن هناك صعوبة في استقطاب الكفاءات في الجانب المعرفي والمهني والمهاري العملي، حيث يحتاج الخريجون إلى التدريب ونقل المهارات والخبرات في المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص.
من جانبه، تطرّق مدير عام التخطيط والمعايير المهنية في وزارة الموارد البشرية الدكتور خالد الشهراني، إلى أهمية رصد المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، حيث يتم التنسيق بين الجامعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتدريب طلبة الإعلام؛ بهدف رفع إنتاجية العاملين.
وقال "الشهراني": إن رفع المهارات للإعلاميين يجب أن يتواكب مع المعايير المهنية والوظيفية، وكذلك توافر مؤهلات الالتحاق بالعمل الإعلامي.