الرياض تشهد انطلاق وقائع المزاد الضخم لبيع أربعة عقارات من تركة صالح الراجحي بتسويق من "إتقان العقارية"

جدير بالذكر أن شركة "إتقان العقارية" نجحت في تسويق عدد من المزادات العقارية المتميزة في عدد من مدن ومحافظات السعودية، وكان آخرها المزاد الـ 17 لتصفية تركة صالح الراجحي، كما تحظى بثقة كبار مجالس التصفية لتركات عدد من رجال الأعمال البارزين بالسعودية، منها مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي؛ إذ نفذت له عددًا من المزادات، بلغت 17 مزادًا بمبيعات مليارية خلال السنوات الأخيرة.