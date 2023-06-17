الرياض تشهد انطلاق وقائع المزاد الضخم لبيع أربعة عقارات من تركة صالح الراجحي بتسويق من "إتقان العقارية"
تشهد مدينة الرياض يوم غد الأحد إطلاق المزاد الضخم لبيع أربعة عقارات مميزة بالرياض والدمام وحائل بمواقع مميزة، وذات عوائد استثمارية جاهزة، وبمناطق ذات جذب استثماري نادرة، وذلك خلال وقائع المزاد الــ 18 لمجلس التصفية لتركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، الذي ينظمه بالتعاون مع شركة "إتقان العقارية"، وينطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بقاعة جي دبليو ماريوت الرياض ببرج رافال، وسيُبث مباشرة على منصات الشركة الرقمية.
ونوهت شركة إتقان العقارية إلى أن المزاد الضخم سينطلق -بمشيئة الله تعالى- بعرض العقار الأول، وهو دار الوكالات التي تتوسط الشريط التجاري على طريق العليا بحي الملك فهد بالعاصمة الرياض، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ19.845 مترًا مربعًا، وهي مجمع تتنوع استخداماته للنشاط السكني والتجاري. ومن مميزات العقار مجاورته أشهر الأسواق التجارية، مثل الرياض غاليري والعويس وأبرز الأبراج المميزة. كما يحتوي المجمع على العديد من المعارض لأشهر الوكالات العالمية.
كما أشارت إلى أن العقار الثاني هو "فندق الحرمين" بحي العدامة بمدينة الدمام، وتُقدر مساحته بـ545.59 مترًا مربعًا بالمنطقة المركزية، التي تضم الأسواق الكبيرة والمشهورة، مثل سوق الذهب والجملة، إضافة إلى ما يتمتع به الموقع على الشارع الحيوي والشريان التجاري للمنطقة الشرقية، وإمكانية تنوع النشاط التجاري للفندق؛ وهو ما يعد فرصة سانحة للراغبين في الاستثمار الآمن وجني العوائد السريعة.
وأشارت إلى أن العقار الثالث في المزاد هو "ورشة الزاهر" التي تتميز بموقعها الاستراتيجي في قلب صناعية الخرج بالعاصمة الرياض على مساحة إجمالية تقدر بـ1.582.6 متر مربع، بالقرب من تقاطع أهم شارعين بالصناعية؛ وهو ما يُكسب العقار حركة تجارية كثيفة.
والعقار الرابع هو أرض السمراء بمدينة حائل عروس الشمال، وتبلغ مساحتها 36.417.22 متر مربع، وتقع ضمن الأحياء المأهولة بالسكان، وقرب الخدمات اللوجستية واكتمال البنية التحتية.
وأشارت شركة إتقان العقارية إلى أن ما يميز عقارات تركة المغفور له -بإذن الله تعالى- هو التنوع والتفرد في مواقعها واستثماراتها، حيث المشاريع ذات العوائد الاستثمارية المجدية، والأراضي ذات الاستخدامات المتعددة في أميز المواقع وأشهرها في مختلف مناطق السعودية.
جدير بالذكر أن شركة "إتقان العقارية" نجحت في تسويق عدد من المزادات العقارية المتميزة في عدد من مدن ومحافظات السعودية، وكان آخرها المزاد الـ 17 لتصفية تركة صالح الراجحي، كما تحظى بثقة كبار مجالس التصفية لتركات عدد من رجال الأعمال البارزين بالسعودية، منها مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي؛ إذ نفذت له عددًا من المزادات، بلغت 17 مزادًا بمبيعات مليارية خلال السنوات الأخيرة.