"ازدهار للتطوير العقاري" تعلن عن الوجهةِ السياحية الجديدة "جدة كوف" بالواجهة البحرية

أعلنت شركة ازدهار للتطوير العقاري عن الوجهةِ السياحية الجديدة "جدة كوف" والتي تضمُّ أكثر من 100 علامة تجارية ونافورة فريدة من نوعها مصممة من قبل شركات عالمية، بالإضافة إلى معالم ترفيهية مميزة وسينما ومطاعم مختلفة وذلك في واجهة جدة البحرية، حيث تقدر مساحة المشروع بـأكثر من 137 ألف متر مربع، منها 70 ألف متر مربع قابلة للتأجير.