مؤتمر ومعرض الحج والعمرة يعزز الشراكات ويوثق تجربة ضيوف الرحمن

مثلما شهدت قطاعات الدولة الكثير من التقنيات الحديثة، كان قطاع الحج والعمرة من أوائل تلك القطاعات التي استحدثت برامج التحول الرقمي، لتسهيل برامجها في التعامل مع ضيوف الرحمن، وهو ما ظهر جليًا في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي يكشف عن خطط المملكة، من أجل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال توظيف أفضل السياسات والحلول الرقمية لخدمة الحجاج والمعتمرين، ومن ذلك استخدام التحول الرقمي، وتسهيل التقديم لتأشيرات الحج والعمرة، وتحويل الخدمات المقدمة في خدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين إلى خدمات ذكية عبر أحدث الوسائل التقنية والرقمية.