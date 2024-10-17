مؤتمر التنوع الأحيائي: السعودية في طليعة الدول التي تفي بالتزامها

كما تشمل الالتزامات الحد من ومكافحة الأنواع غير الأصيلة الغازية أو التخفيف من آثارها السلبية وإدارتها بطريقة فعالة، والحد من مسارات إدخالها إلى المملكة، وخفض أخطار التلوث الناتجة عن جميع المصادر وآثاره السلبية بما في ذلك الآثار التراكمية على التنوع الأحيائي وخدمات النظم البيئية بحلول عام 2030.