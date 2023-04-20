قبسات "سبق" الرمضانية تستعرض في حلقتها الأخيرة رحلة "البلاغة" بين السعودية ومصر والعراق

ارتبطت البلاغة في القرآن الكريم، بكونها الأداة لكشف إعجازه، والسبيل لفهمه، ومعرفة أسراره، وأساليبه. كما كان لها دورٌ واضحٌ في خدمة كتاب الله؛ وإظهار ما يتمتّع به من خصائص بلاغية فائقة، واستنباط معاني الخطاب الإلهي.
وخصّصت "سبق"، في الحلقة الرمضانية الأخيرة من "قبسات بلاغية"؛ الحديث عن "أهم المؤلفات البلاغية التي يُستفاد منها في فهم بلاغة القرآن"، وتستضيف فيها وبشكلٍ يوميٍ طوال شهر رمضان المبارك، دكتور البلاغة والنقد "زيد بن فرج الخريصي".
قال "الضيف المتخصص": "لن أتحدث في هذه الحلقة عن لونٍ بلاغي، بل سأضع أيديكم على بعض من أهم المؤلفات البلاغية في القرآن الكريم، والتي ستزيد القارئ معرفة وإطلاعاً وفهماً لهذا الكتاب العظيم، وتأتي امتداداً للقبسات البلاغية التي أطلعنا القارئ عليها طيلة شهر رمضان".
وأضاف الدكتور "الخريصي": أنصح بكتب التفاسير القرآنية، ومنها تفسير القرآن الكريم للعلامة ابن عثيمين -رحمه الله-، والتفسير المحرر، المؤلف: القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية، مراجعة: الدكتور خالد السبت، الدكتور أحمد الخطيب. كما نصح ببعض مؤلفات الأستاذ الدكتور "محمد محمد أبو موسى"، المليئة بالفائدة في هذا التخصص، ومنها: "التصوير البياني، والإعجاز البلاغي، ومن أسرار التعبير القرآني، وشرح أحاديث من صحيح البخاري، بالإضافة لبعض الدراسات في أسرار البيان". ونصح ببعض مؤلفات الأستاذ الدكتور "فاضل السامرائي"، والتي جاء منها: قبسات من البيان القرآني، ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل، والتناسب بين السور في المفتتح والخواتيم، وبلاغة الكلمة وكذلك المقام في التعبير القرآني، وأخيراً أسئلة بيانية في القرآن الكريم.
وواصل "دكتور البلاغة والنقد"، استعراضه بعض المؤلفات التي تُعين على معرفة أسرار القرآن الكريم، ومنها ما أعدّه؛ الأستاذ الدكتور "عبدالمحسن العسكر"، والتي منها: البلاغة في ضوء مذهب السلف في الاعتقاد، ومعالم البيان في الحديث النبوي، وبدائع المعاني (آيات الصيام تدبر وتحليل)، والمجاز من الإبداع إلى الابتداع، والاقتباس أنواعه وأحكامه دراسة شرعية بلاغية في الاقتباس من القرآن والحديث، وأخيراً، تفسير جزء الذاريات. كما نصح أخيراً ببعض المؤلفات البلاغية للأستاذ الدكتور "يوسف بن عبدالله العليوي"، ومنها: التوجيه البلاغي لآيات العقيدة، ورعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين دراسة بلاغية تحليلية، وإثبات القول بالمجاز عند أئمة أهل السنة والجماعة، والبلاغة النبوية في ضوء تعدد الروايات الحديثية، وخصائص النظم في أذكار الصباح والمساء، وأثر القرآن الكريم في اكتساب الملكة اللسانية.
وختم "الدكتور "زيد الخريصي" سلسلة قبساته البلاغية الرمضانية، بقوله: حاولتُ برفقة أخي المحرّر بصحيفة سبق "عمر السبيعي"، أن نُقدّم بعض الومضات والإشارات في بلاغة هذا القرآن العظيم، ويبقى هذا الجهد جهد إنسان، يعتريه من الخلل والنقص الشيء الكثير، فإن أصبنا فمن توفيق الله، وإن غير ذلك فمن أنفسنا والشيطان.
وأضاف: الشكر الجزيل لأسرة صحيفة "سبق" الإلكترونية التي استضافتنا لتقديم هذه القبسات البلاغية، ونشرتها بشكلٍ يومي، طيلة هذا الشهر الكريم، ونسأل الله أن يجعلها شاهدةً لنا لا علينا، وأن ينفع بما قدّمنا، ويجعلها صدقةً جارية وعلم يُنتفع به".
يُذكر أن الدكتور "زيد بن فرج الخريصي"، الضيف الرمضاني لـ"سبق"، في حلقات "قبسات بلاغية"، حاصل على الدكتوراه في البلاغة والنقد، بكلية اللغة العربية، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقدّم أطروحته، بعنوان: "بلاغة الإيناس في الكتب الستة"، وله الكثير من المشاركات في الندوات العلمية والتخصصية داخل المملكة وخارجها.