قبسات "سبق" الرمضانية تستعرض في حلقتها الأخيرة رحلة "البلاغة" بين السعودية ومصر والعراق

وأضاف الدكتور "الخريصي": أنصح بكتب التفاسير القرآنية، ومنها تفسير القرآن الكريم للعلامة ابن عثيمين -رحمه الله-، والتفسير المحرر، المؤلف: القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية، مراجعة: الدكتور خالد السبت، الدكتور أحمد الخطيب. كما نصح ببعض مؤلفات الأستاذ الدكتور "محمد محمد أبو موسى"، المليئة بالفائدة في هذا التخصص، ومنها: "التصوير البياني، والإعجاز البلاغي، ومن أسرار التعبير القرآني، وشرح أحاديث من صحيح البخاري، بالإضافة لبعض الدراسات في أسرار البيان". ونصح ببعض مؤلفات الأستاذ الدكتور "فاضل السامرائي"، والتي جاء منها: قبسات من البيان القرآني، ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل، والتناسب بين السور في المفتتح والخواتيم، وبلاغة الكلمة وكذلك المقام في التعبير القرآني، وأخيراً أسئلة بيانية في القرآن الكريم.