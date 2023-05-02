أكثر من ٣٠٠ فرصة وظيفية.. الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالعلا ينظمان "الملتقى التقني 2023"

تُنظم الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالعلا، غدًا الأربعاء، ملتقى "العلا التقني 2023"؛ لطرح أكثر من ٣٠٠ فرصة وظيفية لخريجي الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات في مقر الكلية التقنية بالعلا.
وأوضح عميد الكلية التقنية بالعلا المهندس عبدالعزيز الحربي، أن الملتقى يأتي لتحقيق مبادرة التدريب التقني، التي أطلقها محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد تحت عنوان "مبادرة وظيفة لكل خريج"، بتوفير فرص وظيفية بالتعاون مع شركاء النجاح من كافة قطاعات الأعمال؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
ولفت "الحربي" إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل بين قطاع التدريب التقني والمهني وقطاعات الأعمال؛ لإيجاد الفرص الوظيفية الموائمة التي تتناسب مع أبنائنا الخريجين وتخصصاتهم التدريبية.