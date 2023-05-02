أكثر من ٣٠٠ فرصة وظيفية.. الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالعلا ينظمان "الملتقى التقني 2023"

تُنظم الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالعلا، غدًا الأربعاء، ملتقى "العلا التقني 2023"؛ لطرح أكثر من ٣٠٠ فرصة وظيفية لخريجي الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات في مقر الكلية التقنية بالعلا.