"الصناعة" تنفّذ 1222 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال سبتمبر الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي، شملت 369 زيارة على المصانع في منطقة الشرقية، و267 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و263 زيارة في المنطقة الرياض، إضافة إلى 134 زيارة في منطقة القصيم، و47 زيارة في منطقة عسير؛ فيما نفّذت 37 زيارة في كل من منطقة جازان، و33 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و27 زيارة في منطقة تبوك، و23 زيارة في منطقة حائل، و21 زيارة على المصانع في منطقة نجران؛ فيما نفذت زيارة واحدة على مصانع منطقة الحدود الشمالية.