"التجارة" توضح آلية التوثيق بموجب وكالة شرعية في حال تعذر حضور صاحب الصلاحية

أوضحت وزارة التجارة أنه يمكن إتمام إجراءات التوثيق في قطاع الأعمال بموجب وكالة شرعية في حال كانت الموافقة يدوية لطلب تأسيس أو تعديل عقد شركة، ولم يتمكن صاحب الصلاحية في الشركة أو الشريك من الحضور شخصيًا إلى الفرع.