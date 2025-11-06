"التجارة" توضح آلية التوثيق بموجب وكالة شرعية في حال تعذر حضور صاحب الصلاحية

أوضحت وزارة التجارة أنه يمكن إتمام إجراءات التوثيق في قطاع الأعمال بموجب وكالة شرعية في حال كانت الموافقة يدوية لطلب تأسيس أو تعديل عقد شركة، ولم يتمكن صاحب الصلاحية في الشركة أو الشريك من الحضور شخصيًا إلى الفرع.
وبيّنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن التوثيق يمكن أن يتم نيابة عن صاحب الصلاحية من خلال زيارة الفرع من قبل الوكيل الشرعي، شريطة أن تتضمن الوكالة نصًا صريحًا يخول الوكيل بإتمام التوثيق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التجارة في تسهيل الإجراءات النظامية لأصحاب الأعمال وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم القانونية بكل يسر وموثوقية، بما يواكب التحول الرقمي في قطاع الأعمال.