"الداود" يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمعالجة التشوُّه البصري بمقر شرطة العاصمة المقدسة

وأكد الداود أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها بين الجهات المعنية؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج وفق الخطط الموضوعة، مشددًا على ضرورة تطبيق أعلى المعايير في تنفيذ المشاريع التنموية، ومواصلة العمل على رفع جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري في العاصمة المقدسة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.