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"الداود" يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمعالجة التشوُّه البصري بمقر شرطة العاصمة المقدسة

شدَّد على ضرورة تطبيق أعلى المعايير في تنفيذ المشاريع التنموية ومواصلة رفع جودة الحياة
مساعد الداود خلال ترؤسه اجتماع لجنة معالجة التشوه البصري بالعاصمة المقدسة
مساعد الداود خلال ترؤسه اجتماع لجنة معالجة التشوه البصري بالعاصمة المقدسة
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استضافت شرطة العاصمة المقدسة اجتماع اللجنة التنفيذية "الثامن عشر" لمعالجة التشوه البصري، برئاسة أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة التنفيذية، مساعد بن عبدالعزيز الداود.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة في معالجة التشوهات البصرية في مختلف أنحاء العاصمة المقدسة، وتم استعراض التقارير والبيانات الميدانية حول المواقع التي تتطلب التدخل الفوري للتحسين والتطوير، وكذلك استعراض التصاريح الصادرة للمشاريع، ونسبة إغلاق البلاغات للجهات الخدمية.

وأكد الداود أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها بين الجهات المعنية؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج وفق الخطط الموضوعة، مشددًا على ضرورة تطبيق أعلى المعايير في تنفيذ المشاريع التنموية، ومواصلة العمل على رفع جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري في العاصمة المقدسة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

من جانبهم، قدّم المسؤولون في الأمانة والجهات المعنية عروضًا مرئية حول الخطط المستقبلية والإجراءات المتخذة لمعالجة التشوهات البصرية، إضافة إلى تحديد الأولويات وفق جدول زمني واضح.

التشوه البصري
العاصمة المقدسة
أمين العاصمة المقدسة
شرطة العاصمة المقدسة
مساعد بن عبدالعزيز الداود

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