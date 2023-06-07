محليات
فرق التجارة تضبط مخالفات في أسواق الذهب بجدة.. و"سبق" ترصد
تواصل التأكد من وجود "الدمغة" والعيار والبيانات الإلزامية للفواتير
نفذت فرق من وزارة التجارة بجدة اليوم جولة تفتيشية على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ للتأكد من وجود العلامة التجارية "الدمغة" والعيار والبيانات الإلزامية للفواتير.
ورصدت "سبق" ميدانياً في أحد أسواق الذهب بجدة قيام الفرق بضبط عددٍ من المخالفات منها عدم وجود دمغة "العلامة التجارية"، وعدم وجود البيانات الإلزامية الخاصة بالفواتير من حيث اسم العميل.
وقد تم ضبط وحجز الكميات فيما قام موظفو التجارة بتحرير استدعاءات للمنشآت المخالفة لإكمال الإجراءات النظامية.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة لضمان حقوق المستهلك والتأكد من التزام المنشآت بذلك وتقيدها بأنظمة الوزارة.