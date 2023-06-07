فرق التجارة تضبط مخالفات في أسواق الذهب بجدة.. و"سبق" ترصد

ورصدت "سبق" ميدانياً في أحد أسواق الذهب بجدة قيام الفرق بضبط عددٍ من المخالفات منها عدم وجود دمغة "العلامة التجارية"، وعدم وجود البيانات الإلزامية الخاصة بالفواتير من حيث اسم العميل.