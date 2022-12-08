السفير الياباني ينوّه بالتطور الكبير الذي شهده مهرجان الإبل في نسخته السابعة

وأضاف: "وجود الإبل في المجتمع السعودي بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام مهم جدًّا، وهو يعكس ثقافة المنطقة، وما تقوم به حكومة المملكة من خلال هذا المهرجان يحفظ هذه الثقافة ويؤصّلها لدى الشعوب"، مثمنًا في هذا الصدد للقائمين على المهرجان جهودهم الكبيرة، والتطور الملحوظ على مختلف الأصعدة لفعاليات المهرجان.