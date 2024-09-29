محليات
مخبأة بطرق محكمة.. باعة "التنباك" وسجائر التفريد في قبضة بلدية الأفلاج
مخفية في محلات المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين
نجحت جولات بلدية الأفلاج في إحباط عمالة وافدة تقوم بخلط التنباك يدوياً وتعبئتها في أكياس صغيرة لبيعها بالإضافة إلى بيع سجائر التدخين بالتفريد بالحبة الواحدة يتم إخفاؤها بطرق يصعب الوصول لها في محلات المواد الغذائية.
وكانت فرق صحة البيئة ببلدية الأفلاج قد كثفت جولاتها الميدانية على المحال التجارية، ونجحت في ضبط 3كغم من التنباك مخلوط يدوياً ويتم تعبئتها يدوياً في أكياس صغيرة كما ضبطت 150 باكيت دخان سجائر تباع بالحبة حيث يتم إخفاء تلك المضبوطات بطرق يصعب الوصول لها.
وقامت البلدية بإتلاف الكميات المصادرة واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، ويأتي ذلك استمراراً لجهود بلدية الأفلاج في تعزيز رقابتها وجولاتها اليومية لضمان تطبيق الأنظمة والحفاظ على صحة الجميع .