مخبأة بطرق محكمة.. باعة "التنباك" وسجائر التفريد في قبضة بلدية الأفلاج

وكانت فرق صحة البيئة ببلدية الأفلاج قد كثفت جولاتها الميدانية على المحال التجارية، ونجحت في ضبط 3كغم من التنباك مخلوط يدوياً ويتم تعبئتها يدوياً في أكياس صغيرة كما ضبطت 150 باكيت دخان سجائر تباع بالحبة حيث يتم إخفاء تلك المضبوطات بطرق يصعب الوصول لها.