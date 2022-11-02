اي ام سي سينما تستضيف العرض الأول لفيلم الأنمي الشهير ون بيس: ريد

ويعد الفيلم واحداً من أكثر أفلام الأنمي شهرة حتى الآن، وهو عبارة عن سلسلة مانجا يابانية، وقد نال الفيلم اعجابا كبيرا من الجمهور، فيما تركز أحداث الفيلم على مغامرات مونكي دي لوفي ورفاقه، وهو الفيلم الخامس عشر من سلسلة One Piece Film، وقد حصد الفيلم أكثر من 150 مليون دولار أمريكي من عائدات شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، وتم عرضه في دور السينما للمرة الأولى في اليابان في شهر أغسطس 2022.