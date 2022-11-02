اي ام سي سينما تستضيف العرض الأول لفيلم الأنمي الشهير ون بيس: ريد

في خطوة تلبي تطلعات عشاق السينما في المملكة
يعد الفيلم واحداً من أكثر أفلام الأنمي شهرة حتى الآن
تم إطلاق العرض الأول للفيلم في 1 نوفمبر 2022 في اي ام سي سينما بمركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض
استضافت اي ام سي سينما، أول مشغّل عالمي للسينما في المملكة العربية السعودية، العرض الأول لفيلم الأنمي الشهير One Piece Film: Red، حيث تم إطلاق العرض الأول في صالة اي ام سي سينما بمركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض، في الأول من شهر نوفمبر الجاري، بحضور العديد من عشاق السينما وأفلام الأنمي، من مختلف الشرائح العمرية.
كما شهد العرض الأول من الفيلم حضور ممثلي من "فرونت رو "، الموزع الإقليمي للفيلم، وأعربوا عن سعادتهم وثقتهم بفريق عمل اي ام سي سينما في تنظيم هذا العرض الخاص، الذي يعد إضافة جديدة لرواد السينما في المملكة. وتأتي هذه الخطوة انعكاساً لدور اي ام سي سينما بدعم رؤية المملكة 2030، في تطوير قطاع السينما في البلاد، ضمن إطار برنامج جودة الحياة.
ويعد الفيلم واحداً من أكثر أفلام الأنمي شهرة حتى الآن، وهو عبارة عن سلسلة مانجا يابانية، وقد نال الفيلم اعجابا كبيرا من الجمهور، فيما تركز أحداث الفيلم على مغامرات مونكي دي لوفي ورفاقه، وهو الفيلم الخامس عشر من سلسلة One Piece Film، وقد حصد الفيلم أكثر من 150 مليون دولار أمريكي من عائدات شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، وتم عرضه في دور السينما للمرة الأولى في اليابان في شهر أغسطس 2022.
هذا، ومن المقرر إطلاق الفيلم في جميع دور العرض في المملكة في 3 نوفمبر 2022. لمزيد من المعلومات حول قائمة الأفلام ومواعيد العرض، يرجى زيارة: www.amccinemas.com