بالصور.. وزير الداخلية يتفقد استعدادات القوات الأمنية المشاركة في الحج

رافق وزير الداخلية رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ونائب رئيس أمن الدولة عبدالله بن فهد العويس، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن عبدالله البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام المباحث العامة أحمد بن عبدالعزيز العيسى، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.