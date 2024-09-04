ضبط مقيمين لتلويثهما البيئة بحرق مخلفات صناعية في جدة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين البنجلادشية والأثيوبية؛ لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في محافظة جدة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.
وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهات المختصة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.