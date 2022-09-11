رئاسة شؤون الحرمين تُفعّل برنامج "أطفالكم آمنين" بالمسجد الحرام

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد الشلوي أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية لقاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية والتعريف بالخدمات والمبادرات المجتمعية التي تقدمها الرئاسة لأجلهم والقيم الاجتماعية وتعزيز أواصر اللحمة الوطنية.