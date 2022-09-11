رئاسة شؤون الحرمين تُفعّل برنامج "أطفالكم آمنين" بالمسجد الحرام

فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير برنامج بعنوان "أطفالكم آمنين" لاستقبال أطفال المعتمرين والزوار وتوزيع أساور معصم اليد وتقديم الرموز الإرشادية للتوعية المكانية لتفادي ضياعهم في الازدحام وأوقات الذروة.
ويأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية وإحدى برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة معتمرينا شرفا لمنسوبينا" لإثراء تجربة ضيف الرحمن .
وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد الشلوي أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية لقاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية والتعريف بالخدمات والمبادرات المجتمعية التي تقدمها الرئاسة لأجلهم والقيم الاجتماعية وتعزيز أواصر اللحمة الوطنية.