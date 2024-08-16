"المسند" يسلط الضوء على الدوافع وراء اهتمام العرب بـ"سهيل"

وأردف "المسند": تبدأ حدة الحر بالانكسار خاصة آخر نجمه الثاني (الجبهة)، وقد تتوغل الرطوبة في طبقات الجو العليا وتتشكل السحب بعد غياب طال انتظاره، وفي سهيل يتوفر التمر في الأسواق، قالوا: "إذا طلع سهيل تلمس التمر بالليل، كما أن سهيل نجم لامع نيّر لا تخطئه العين في جنوب القبة السماوية.