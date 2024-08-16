"المسند" يسلط الضوء على الدوافع وراء اهتمام العرب بـ"سهيل"

استعرض أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند أسباب اهتمام العرب بسهيل.
وقال "المسند" في حسابه على منصة "إكس": نوء سهيل هو قرب النهاية لموسم الجفاف والحر والصيف الطويل الممل، وفي نهايته (15 أكتوبر) يبدأ الوسم وموسم الأمطار.
وأضاف: الصيف أوله طلوع الثريا (7 يونيو)، وآخره طلوع سهيل (24 أغسطس)، وخلال موسم سهيل ينتهي فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف فلكياً (23 سبتمبر).
وأردف "المسند": تبدأ حدة الحر بالانكسار خاصة آخر نجمه الثاني (الجبهة)، وقد تتوغل الرطوبة في طبقات الجو العليا وتتشكل السحب بعد غياب طال انتظاره، وفي سهيل يتوفر التمر في الأسواق، قالوا: "إذا طلع سهيل تلمس التمر بالليل، كما أن سهيل نجم لامع نيّر لا تخطئه العين في جنوب القبة السماوية.
وتابع: لهذا ولغيره سمّته العرب بالبشير اليماني، ولأهميته أيضاً العرب الأوائل لديهم آلية في الحساب الفلكي، حيث يبدأ العد والحساب من طلوع وظهور سهيل من 1 حتى 365 يوماً، وسموا السنة تلك بالسنة السهيلية.