NHC تعلن عن اكتمال البيع في المرحلة الأولى من "عبية إيليت" وتتيح تسجيل الاهتمام في المرحلة الثانية ضمن وجهة الفرسان

أعلنت NHC عن اكتمال البيع في المرحلة الأولى من مشروع " عبية إيليت " ضمن وجهة الفرسان شمال شرق العاصمة الرياض، وتتيح تسجيل الاهتمام في المرحلة الثانية، مما يعكس الإقبال الكبير على المشروع الذي يقدّم تجربة معيشية استثنائية تجمع بين التميّز والراحة والجودة العالية ضمن بيئة حيوية تنبض بالحياة.
ويقدم "عبية إيليت" أكثر من 1300 شقة سكنية بتصاميم عصرية وتشطيبات راقية بمساحات متنوعة وتمتاز بتجهيزها بأحدث الخدمات، بما في ذلك مكيفات مركزية ومطابخ، لتمنح تجربة سكنية متكاملة وفق أعلى المعايير. كما يتميز المشروع بمرافق خاصة للسكان مثل المسابح، الأندية الرياضية، ومسطحات خضراء واسعة، ومناطق ترفيهية للعائلات والأطفال، مما يجعله خيارًا مثاليًا للسكن والاستثمار.
وتمتد وجهة الفرسان على مساحة تتجاوز 35 مليون متر مربع شمال شرق مدينة الرياض لتقدم أسلوب عيش حديث لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة بتصاميمها ومساحاتها، صممت الوجهة لتمنح أكثر من 250 ألف نسمة فرصة العيش وسط جملة من المرافق والخدمات المتكاملة في بيئة صحية مستدامة تضم أكثر من 6 ملايين متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء التي تعزز من جودة الحياة.
وتدعو NHC الراغبين في تسجيل الاهتمام بالمرحلة الجديدة من مشروع "عبية إليت" إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو مركز سكني عبر الرابط
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، كما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.