مهتمون بالسوق العقاري: رمضان والعيد سيزيدان من ركود العقار ويضغطان على الأسعار

وفي رصد لـ"سبق" أكد متعاملون في السوق أن أسعار العقارات تشهد حاليًا حالة من الركود والتراجع بشكل كبير جدًّا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة منذ أشهُر، التي تسببت في انخفاض الطلب وارتفاع العرض، وهي معادلة أدت إلى الضغط على الأسعار، وغياب المشتري. مشيرين إلى أن رمضان بات على المشارف، وبعده عيد الفطر، وهي فترة تشهد أيضًا حالة من الركود لأسباب تتعلق بالمشتري الباحث عن مسكن؛ إذ يفضل التأجيل خلال هذه الفترة من كل عام.