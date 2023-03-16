تواصل منافسات النسخة الأولى من "كأس العلا للهجن"

تواصلت منافسات النسخة الأولى من "كأس العلا للهجن"، اليوم الخميس، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، على مدار أربعة أيام، في ميدان العلا للهجن.