تواصل منافسات النسخة الأولى من "كأس العلا للهجن"
تواصلت منافسات النسخة الأولى من "كأس العلا للهجن"، اليوم الخميس، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، على مدار أربعة أيام، في ميدان العلا للهجن.
ويعد كأس العلا، "سنام السباقات"، وقيمة جوائزه المالية هي الأعلى في تاريخ سباقات الهجن، بقيمة إجمالية أكثر من 80 مليون ريال.
وخصصت منافسات اليوم الثالث، لأشواط الكؤوس لفئة الجذاع مفتوح "6 كم"، والثنايا مفتوح "8 كم". وشهدت الأشواط الأربعة أداء مميزًا، وكانت حافلة بالإثارة والمنافسة القوية بين الأشقاء الخليجيين.
وكانت الانطلاقة عبر الشوط الأول، وخصص لكأس "جذاع بكار مفتوح"، وفيه حققت "الذيبة" لمحمد سلطان الكتبي، المركز الأول.
فيما جاءت "المشرفية وهيبة" لهجن الشحانية في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، الذي خصص لكأس "جذاع قعدان مفتوح"، وفيه حقق "الواضح" لهجن زعيبل، المركز الأول. وجاءت "مظبوط" لسعيد جابر الحربي في المركز الثاني، و"مذعور" لسعيد بطي المري في المركز الثالث.
وخصص الشوط الثالث لكأس "ثنايا - بكار مفتوح"، وفيه خطفت هجن الشحانية القطرية، الأضواء من خلال تحقيق المركزين الأول والثاني عبر "شديدة" و"وسام" على التوالي، وحل "حدث" للشيخ ذياب سيف آل نهيان في المركز الثالث.
وكان ختام منافسات اليوم الثالث مع كأس "ثنايا قعدان مفتوح"، وشهد إثارة كبيرة، وفيه حقق "مهند" للإماراتي حمد راشد الكتبي، المركز الأول.
وجاء "إرسال" لهجن سيح السلم في المركز الثاني، و"عز" لسالم عنزان النعيمي، في المركز الثالث.
وينظم كأس العلا للهجن، بهدف تطوير رياضة الهجن كعنوان لإرث المملكة وثقافتها، وإبرازًا لأصالة العلا وبيئتها الطبيعية الثقافية. وتجرى منافساته على ميدان العلا للهجن الذي تبلغ مساحته حوالي 20 كيلومترًا مربعًا؛ حيث تبلغ مساحة المسار الرئيسي ستة كيلومترات مربعة.
ويبلغ طوله 8,140 مترًا، ويتراوح عرضه بين 20 إلى 38 مترًا، ويمتلك خمسة منعطفات، ومسارين بطول إجمالي يبلغ 16 كم.