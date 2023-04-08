"المغامسي": رجائي أن يُنشئ الله على يديّ مذهبًا إسلامياً فقهيًا جديدًا

قال الشيخ صالح المغامسي إن رجاءه أن ينشئ الله على يديه مذهبًا إسلاميًا فقهيًا جديدًا، سواءً من ثلة أو من شخص واحد يتمنى أن يكون هو، مضيفًا: أعلم ستسمع من التعليقات شيئاً لا يكاد يصدق، حتى من كان ذا حلم سيترك حلمه عني، مؤكداً: أنا تجاوزت الستين، فإذا كنت عاجزاً عن قول ما أرجوه من الله فهذا منتهى الضعف، والمراجعة لما قد سلف أمر لابد منه، ولا مناص من الحيدة عنه.