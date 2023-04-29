"العامودي": لمسنا تقديرَ إندونيسيا لتوجيهات قيادة المملكة في إجلاء مواطنيها من السودان

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا، الشكر والتقدير وعظيم الامتنان للقيادة الرشيدة على جهودها الخيرة والإنسانية التي تقدّمها في سبيل خدمة البشرية دون أي تمييز أو تفريق، لافتًا إلى أن ما قامت به المملكة مفخرة ووسام اعتزاز لكل مواطن سعودي وعربي ومسلم، سائلًا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار في كافة دول العالم، وأن يحفظ السودان ويكفيها شرَّ الفتن والحروب.