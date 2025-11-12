وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة " تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن "

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لأشرقت المهندس محمد بادغيش أن تدشين المبادرة من قبل وكيل وزارة الحج والعمرة يعطيها قيمة إضافية ويحفّز منسوبي مطوفي الدول العربية وأذرعتها التنفيذية والمرتادين على المشاركة فيها والاستفادة من مخرجتها وذلك لتسليح العاملين في الحج بالأساسيات التي يحتاجونها في تقديم خدمة راقية تليق بضيوف الرحمن.