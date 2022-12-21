الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تشارك في مهرجان المؤسس للإبل

تشارك الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ضمن معرض الوزارة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في الرمحية "الصياهد" شمال مدينة الرياض؛ بعدد من الفعاليات حتى 15 يناير 2023م.